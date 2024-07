Fútbol Libre TV ya no existe, pero el nombre de esta página de fútbol pirata sigue muy presente y más ahora que ha hablado su creador. La plataforma, que permitía a miles de aficionados disfrutar de partidos de fútbol de manera gratuita e ilegal, se convirtió en un fenómeno dentro del ámbito deportivo digital hasta que fue cerrada por las autoridades. Ezequiel Ponce, alias ‘Kahsad’, el cerebro detrás de Fútbol Libre, finalmente rompió su silencio tras ser liberado. Ponce, quien reside en Godoy Cruz, compartió su perspectiva sobre el proyecto que lo llevó a enfrentar a la justicia argentina y negó los cargos en su contra.

En una entrevista exclusiva con Filo News, Ezequiel Ponce detalló los motivos que lo llevaron a crear Fútbol Libre TV y defendió su postura ante las acusaciones. “No me considero un héroe. Mi único propósito era permitir que la gente disfrutara de los partidos de fútbol de la misma manera que yo lo hacía”, aseguró.

El caso conocido como “Fútbol Libre” alcanzó un punto crítico cuando, tras un allanamiento en Godoy Cruz, el creador de la plataforma fue detenido. La orden de excarcelación fue emitida por el Juzgado de Garantías N°4 de San Isidro el 15 de julio, basándose en la cooperación de Ponce con la investigación y su falta de antecedentes penales.

La liberación de Ponce fue el resultado de una exhaustiva evaluación de los elementos que rodean el caso. Desde su detención, Ponce, conocido en el ámbito digital como ‘Kahsad’, mostró disposición para colaborar con las autoridades. Esta cooperación fue un factor crucial que influyó en la decisión judicial.

Durante su arresto, fue sometido a una intensa investigación por parte de la Alianza Contra la Piratería Audiovisual, una entidad que busca combatir la distribución ilegal de contenido protegido por derechos de autor.

Regresando a su hogar, Ponce explicó que su actividad consistía en generar enlaces y no en difundirlos masivamente, atribuyendo este último acto a un error del sitio. “No considero que haya cometido un acto ilegal, ya que no rompí nada en términos informáticos y no obtuve ningún rédito económico, sino que lo hice como hobby. Soy muy fanático y sufro porque no esté Fútbol Para Todos”, expresó el joven.

El caso de Fútbol Libre sigue bajo investigación, con las autoridades trabajando para determinar la magnitud de la operación y si hubo cómplices involucrados. Mientras tanto, Ponce espera que su versión de los hechos sea considerada en el contexto de su amor por el deporte.

Ezequiel Ponce, el mendocino acusado de ser el hacker detrás de la web pirata Fútbol Libre, rompió el silencio y habló sobre la causa judicial que se lleva adelante en su contra.

El partido que inició la caída de Fútbol Libre TV





La caída de Fútbol Libre TV y otros 54 sitios similares no fue un golpe aislado, sino el resultado de una investigación exhaustiva iniciada hace seis meses. El detonante fue una denuncia presentada por DIRECTV (Dsports), tras detectar un récord de visualizaciones ilegales durante el partido de debut de Boca Juniors en la Copa Sudamericana contra Nacional de Potosí en Bolivia.

Este encuentro, que debía ser visto exclusivamente a través de una señal paga, se convirtió en uno de los eventos más vistos a través de plataformas piratas, provocando pérdidas significativas para la empresa.

A raíz de esta denuncia, la Justicia argentina, con el apoyo del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y los proveedores de servicios de internet (ISP), inició una serie de medidas para bloquear estos sitios web desde territorio argentino.

Boca vs. Nacional de Potosí empezó con la caída de Fútbol Libre TV. (Foto: AFP)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO





Conoce las sedes de los Juegos Olímpicos de París 2024