Desde el (Harrison, Estados Unidos), juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por un . ¿Dónde pasan el partido? Para todo el territorio boliviano, este duelo se verá por las señales de Unitel y Bolivia TV (BTV), canales que también puede estar disponible en diversas cableoperadoras como Entel TV. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará sábado 6 de junio desde las 15:00 horas (horario en Perú, con una hora más en Bolivia).

Desde Estados Unidos, Bolivia vs. Escocia se enfrentan en un nuevo amistoso internacional que transmitido por Unitel, Bolivia TV (BTV) y Entel TV. (Video: FBF)
Desde Estados Unidos, Bolivia vs. Escocia se enfrentan en un nuevo amistoso internacional que transmitido por Unitel, Bolivia TV (BTV) y Entel TV. (Video: FBF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS