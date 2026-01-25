Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
En directo: Bolivia vs. México EN VIVO por Unitel, Tigo Sports, TV Azteca 7 y TUDN
¿En qué canales ver la transmisión del amistoso entre Bolivia vs. México EN VIVO y EN DIRECTO, desde el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera? Unitel tiene los derechos televisivos para transmitir este partido internacional en exclusiva para todo el territorio boliviano, mientras que en suelo mexicano se podrá ver a través de las señales de TV Azteca 7, TUDN, Canal 5 de Televisa y ViX Premium. Como lo venimos mencionando desde hace tiempo, no recomendamos la señal pirata de Fútbol Libre TV. Este duelo se disputará este domingo 25 de enero desde las 3:30 p.m. en horario de Bolivia, a las 2:30 p.m. en horario de Perú y a la 1:30 p.m. en suelo azteca. Depor te hará vivir el minuto a minuto y todas las incidencias.
Bolivia vs. México se miden en amistoso internacional. (Video: Selección Nacional de México) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.