¿En qué canales ver la transmisión del amistoso entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, desde el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera? Unitel tiene los derechos televisivos para transmitir este en exclusiva para todo el territorio boliviano, mientras que en suelo mexicano se podrá ver a través de las señales de TV Azteca 7, TUDN, Canal 5 de Televisa y ViX Premium. Como lo venimos mencionando desde hace tiempo, no recomendamos la señal pirata de Fútbol Libre TV. Este duelo se disputará este domingo 25 de enero desde las 3:30 p.m. en horario de Bolivia, a las 2:30 p.m. en horario de Perú y a la 1:30 p.m. en suelo azteca. Depor te hará vivir el minuto a minuto y todas las incidencias.

Bolivia vs. México se miden en amistoso internacional. (Video: Selección Nacional de México)
