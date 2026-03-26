Por el repechaje intercontinental del , vs. se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión exclusiva de DSports (DIRECTV y DGO) para toda Latinoamérica, mientras que desde Bolivia se verá mediante Bolivia TV (BTV), FútbolCanal Entel TV Smart (Entel TV). ¿Unitel lo pasará en territorio boliviano? A diferencia de otros partidos de la ‘Verde’, esta vez Unitel no cuenta con los derechos exclusivos para televisar sus compromisos. Recuerda que este encuentro, que definirá al rival de Irak en una de las llaves, está programado para las 17:00 horas del jueves 26 de marzo, con una hora más en Bolivia.

Por el repechaje intercontinental, Bolivia vs. Surinam se enfrentan en México. (Video: FBF)
Por el repechaje intercontinental, Bolivia vs. Surinam se enfrentan en México. (Video: FBF)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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