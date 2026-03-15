Este domingo 15 de marzo desde las 4:00 p.m. (horario boliviano), chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por un preparatorio para el repechaje intercontinental con miras al Mundial 2026. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de Unitel para toda Bolivia. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera será el escenario de este duelo y comenzará con una hora menos en Perú; una hora más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile. Depor te trae todos los detalles de este amistoso.

Bolivia vs. Trinidad y Tobago juegan en amistoso. (Video: FBF)
Bolivia vs. Trinidad y Tobago juegan en amistoso. (Video: FBF)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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