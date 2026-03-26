Este 26 de marzo desde las 3:00 p.m. (horario peruano), chocan EN VIVO y EN DIRECTO por un . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, además de su alternativa digital en Disney Plus Premium. Ojo: Pelota Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos, por lo que no la recomendamos. Por otro lado, el Gillette Stadium de Massachusetts será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que siete horas más en España. ¡Imperdible!

Brasil y Francia se enfrentarán en el Gillette Stadium. (Video: CBF)
Brasil y Francia se enfrentarán en el Gillette Stadium. (Video: CBF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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