Por un FIFA, se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión exclusiva de GOL Caracol TV y su versión de streaming vía Caracol Play para Colombia. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. Este encuentro está programado para las 6:30 p.m. del jueves 26 de marzo (horarios en Colombia, Perú y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España). ¡Imperdible!

El Camping World Stadium será el escenario del Colombia vs. Croacia. (Video: FCF)
El Camping World Stadium será el escenario del Colombia vs. Croacia. (Video: FCF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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