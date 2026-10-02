Por un nuevo amistoso internacional, vs. se miden fuerzas EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / GRATIS desde el , pactado para este viernes 3 de octubre desde las 7:00 p.m. en Colombia, con dos horas más en Argentina y Paraguay. ¿No sabes cómo ver este partidazo? En Paraguay podrás seguirlo a través de GOL Caracol TV y Canal RCN, mientras que en suelo paraguayo vía GEN (Canal 12). Fútbol Libre TV, una de las señales más buscadas, es pirata y no la recomendamos. Sigue el minuto a minuto en la web de Depor.

Colombia vs. Paraguay se miden en el Red Bull Arena. (Video: Selección de Colombia)
Colombia vs. Paraguay se miden en el Red Bull Arena. (Video: Selección de Colombia)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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