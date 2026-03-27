Desde el Riyadh Air Metropolitano (Madrid, España), juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por . ¿Dónde pasan el partido? Para Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ECDF, además del acceso de pago en ECDF Web. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿A qué hora comenzará este encuentro? El choque se disputará este viernes 27 de marzo desde las 3:15 horas, según el horario en Perú.

Ecuador vs. Marruecos en el Riyadh Air Metropolitano. (Video: FEF)
Ecuador vs. Marruecos en el Riyadh Air Metropolitano. (Video: FEF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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