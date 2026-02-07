Este sábado 7 de febrero desde las 7:00 p.m. (horario peruano), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO por amistoso internacional 2026. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de El Canal del Fútbol (ECDF) para todo el Ecuador por señal cerrada, además de la versión de streaming en las plataformas de Zapping y OneFootball. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Banco Pichincha es el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Inter Miami vs Barcelona SC por amistoso internacional | Video: Inter Miami
