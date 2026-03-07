Desde el Estadio M&T Bank, juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por la , en el duelo válido por la tercera jornada. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica y el resto del mundo, este enfrentamiento estará disponible en Apple TV, servicio de paga en la plataforma de Apple TV. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este sábado 7 de marzo desde las 4:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España). ¡Lionel Messi será titular en este enfrentamiento!

Con Lionel Messi en cancha, Inter Miami vs. DC United se miden por la MLS 2026. (Video: Inter Miami)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

