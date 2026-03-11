Desde el Geodis Park, vs. juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por la Concachampions, en el duelo válido por la ida de los octavos de final. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en ESPN mediante su plataforma de paga en Disney Plus Premium. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este miércoles 11 de marzo desde las 6:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España). ¡Lionel Messi será titular en este enfrentamiento!

Partido gratis, Inter Miami vs. Nashville EN VIVO con Messi: mira Apple TV en directo
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

