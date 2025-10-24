vs. se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | STREAMING este viernes 24 de octubre por los playoffs de la , desde el Chase Stadium, a través de la transmisión de Apple TV y la MLS Season Pass. Recuerda, no accedas a la transmisión de Fútbol Libre TV, señal pirata, no lo recomendamos. El encuentro entre ambas escuadras está pactado para jugarse a partir de las 5:00 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador). Si estabas en Bolivia, Paraguay, Chie o Venezuela, el duelo se disputó una hora más tarde, a las 6:00 p.m.; mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay estuvo programado para las 7:00 p.m.

