Desde el Chase Stadium, vs. juegan EN VIVO | EN DIRECTO por la Concachampions, en el duelo válido por la vuelta de los octavos de final. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica, este enfrentamiento está disponible en ESPN mediante su plataforma de paga en Disney Plus Premium. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este miércoles 18 de marzo a las 6:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España). ¡Lionel Messi será titular en este enfrentamiento!

Previa Inter Miami vs. Nashville SC. (Video: ESPN)
Previa Inter Miami vs. Nashville SC. (Video: ESPN)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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