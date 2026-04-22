Desde el Estadio America First Field, vs. Real Salt Lake juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por la , en el duelo válido por una jornada más del torneo. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para toda Latinoamérica y el resto del mundo, este enfrentamiento estará disponible en Apple TV, servicio de paga en la plataforma de Apple TV. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este miércoles 22 de abril desde las 8:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España). ¡Lionel Messi será titular en este enfrentamiento!

Partido gratis, Inter Miami vs. Salt Lake EN VIVO con Messi: mira Apple TV en directo
Partido gratis, Inter Miami vs. Salt Lake EN VIVO con Messi: mira Apple TV en directo
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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