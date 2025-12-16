Desde el Katara Hall de Doha, Qatar, mira el evento más esperado por los amantes del fútbol: la entrega de los EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS con la transmisión exclusiva FIFA Plus TV, plataforma de streaming a través de la página oficial de la FIFA. ¿Dónde podrás ver este evento? Si bien es el único medio oficial, por las señales de ESPN, DSports (DIRECTV y DGO) y Movistar Plus podrás seguir todos los pormenores; ojo, no lo recomendamos buscar por Fútbol Libre TV. ¿A qué hora inicia? La gala está pactada para el martes 16 de diciembre desde las 12:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay). ¿Quién será el elegido como el mejor futbolista del Mundo? Atención, sobrino.

Los Premios The Best 2025 para conocer al mejor del mundo. (Video: FIFA)
