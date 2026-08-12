Este miércoles 12 de agosto desde las 2:00 p.m. (horario peruano), chocaron por la . ¿Cómo viste este partido? La transmisión estuvo a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, además de las alternativas digitales en y Fanatiz. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos, por lo que no la recomendamos. Por otro lado, el Red Bull Arena fue el escenario de este duelo y comenzó con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, y Paraguay, mientras que seis horas más en España.

PSG vs. Aston Villa se enfrentan por la Supercopa de Europa 2026. (Video: PSG)
PSG vs. Aston Villa se enfrentan por la Supercopa de Europa 2026. (Video: PSG)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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