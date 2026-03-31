En previo al Mundial 2026, se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión exclusiva de DIRECTV (DGO) y AUF TV. ¿ESPN lo pasará en territorio uruguayo? A diferencia de otros partidos de la ‘celeste’, esta vez ESPN no cuenta con los derechos exclusivos para televisar este compromisos. Recuerda que este encuentro está programado para las 1:30 horas del martes 31 de marzo (horario peruano).

Con Federico Valverde, Uruguay recibirá a Argelia en Turín. (Video: AUF)
Con Federico Valverde, Uruguay recibirá a Argelia en Turín. (Video: AUF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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