Desde el Estadio Pakhtakor Markaziy (Taskent, Uzbekistán), Venezuela vs. Trinidad y Tobago juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por amistoso internacional. ¿Dónde pasan el partido? Para Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en Televen y Venevisión, además del acceso en Simple TV. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿A qué hora comenzará este encuentro? El choque se disputará este viernes 27 de marzo desde las 5:00 horas, según el horario en Perú.

Venezuela participará en el FIFA SERIES. (Video: Selevinotinto)
Venezuela participará en el FIFA SERIES. (Video: Selevinotinto)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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