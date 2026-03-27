¿Dónde ver Venezuela vs. Trinidad y Tobago EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por amistoso internacional? ¿En qué canal transmiten el partido? Para Latinoamérica, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el viernes 27 de marzo del 2026: Televen, Venevisión y Simple TV. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 5:00 a.m., según el horario en Perú.

Venezuela vs Trinidad y Tobago en amistoso internacional. (Video: Selevinotinto)
Venezuela vs Trinidad y Tobago en amistoso internacional. (Video: Selevinotinto)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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