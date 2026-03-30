Este lunes 30 de marzo desde las 9:00 a.m. (horario en Perú), chocan EN VIVO y EN DIRECTO, en un nuevo duelo amistoso. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de Televen y Venevisión en territorio venezolano, además del servicio de televisión por suscripción Simple TV. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Milliy Stadioni (Uzbekistán) será el escenario de este duelo y comenzará con una hora más en Venezuela, mientras que dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile. ¡Imperdible!

Venezuela disputará su segundo amistoso en Uzbekistán. (Video: FVF)
Venezuela disputará su segundo amistoso en Uzbekistán. (Video: FVF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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