De estrellas a jaquecas: cracks que se han convertido en un dolor de cabeza para sus clubes [FOTOS]

El mercado de fichajes continúa su curso y en la mayoría de las grandes ligas de Europa está por ingresar en la recta final. Y así como algunos traspasos han marcado el trayecto en esta temporada como Eden Hazard al Real Madrid o De Ligt a la Juventus, otras operaciones 'han dado la hora' pero porque se han convertido en auténticos 'culebrones'.

Ya sea por discrepancias con sus entrenadores, o porque no quieren seguir más en sus actuales clubes, o simplemente porque no están en los planes de los equipos a los que pertenecen, hay cracks que aún no definen su futuro para la temporada 2019-20. Todos ellos perfectamente titulares en cualquier equipo del mundo, pero su panorama aún no es claro.



El más sonado hasta ahora es el caso de Neymar. El brasileño no quiere seguir en el PSG y sigue buscando como sea volver al Barcelona, pero el club parisino parece que está dispuesto a no dejarlo salir.



Mientras que en el Real Madrid Gareth Bale vive una situación similar. El galés no cuenta para Zidane y el club le está buscando una salida, pero el futbolista quiere quedarse.



Repasa, a continuación, otros casos de cracks que se han convertido en jaquecas para sus entrenadores y clubes.

