Los días de Giovani y Jonathan dos Santos en Los Angeles Galaxy estarían por terminar. El club de la Major League Soccer estará abierto a oír ofertas por los mexicanos en caso hagan papeles destacados durante Rusia 2018.

La institución angelina, a través de un artículo publicado en el portal de la MLS, destacó la llegada de los hermanos. Aunque mencionó que el rendimiento mostrados durante su estadía no ha sido el esperados por el alto mando.

" Gio y Jonathan (dos Santos) están entre las contrataciones más destacadas en la historia de la liga. Está de más decir que su estancia en Los Ángeles no ha ido acorde a lo planeado. Los dos han rendido por debajo de su nivel y con ello el equipo ha batallado" , aseguraron sobre los mexicanos .

" No es muy exagerado decir que la era de los Dos Santos ha sido la peor en la historia del Galaxy " , se lee. "Si no es así, necesitan salvaguardar su imagen entre los seguidores del Galaxy . Sea su culpa o no, sus llegadas coinciden con una época oscura en la historia del Galaxy " . agregan.

Desde que inició la temporada, tanto Giovani como Jonathan se han perdido partidos importantes debido a lesiones. Aunque los mexicanos no mostraron su mejor nivel posible cuando les tocó saltar al terreno de juego.