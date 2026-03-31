Gol de Ali-Al Hamadi para anotar el 1-0 de Irak vs. Bolivia. (Video: DSPORTS)
Gol de Ali-Al Hamadi para anotar el 1-0 de Irak vs. Bolivia. (Video: DSPORTS)

Un baldazo de agua fría para la Selección de luego del gol de para la Selección de . Tras un atajadón de Guillermo Viscarra que terminó en tiro de esquina, el centro de Amir Al-Ammari encontró a Al-Hamadi, quien con un certero cabezazo venció la portería del arquero de Alianza Lima y puso el 1-0 para los iraquíes, que se ilusionan con el Mundial 2026.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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