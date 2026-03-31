Gol de Aymen Hussein para anota el 2-1 de Irak vs. Bolivia. (Video: DSPORTS)
Gol de Aymen Hussein para anota el 2-1 de Irak vs. Bolivia. (Video: DSPORTS)

Se complica el partido para la Selección de en Monterrey. ganó de cabeza y, tras un rápido pase, Marko Farji envió el centro para que el propio Hussein, goleador de la Selección de , supere a una defensa boliviana que quedó desatenta en el área. El remate no pudo ser contenido por Guillermo Viscarra, dejando el 2-1 a favor de Irak, que se acerca al sueño de clasificar al Mundial.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS