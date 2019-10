¡Tenías que ser tú! Bale salva a Gales de la derrota contra Croacia por Eliminatorias a la Euro [VIDEO]

Gareth Bale evitó la derrota en Cardiff y sostuvo las esperanzas clasificatorias de su selección, tras sumar un punto frente a Croacia (1-1), que aplazó el pase a la fase final de la Eurocopa 2020 que tiene encarrilado. La subcampeona del mundo no pudo sellar su objetivo de forma matemática. Fue consecuencia de la falta de ambición para cerrar un partido que tuvo controlado hasta el tramo final de la primera parte.



El buen arranque del equipo de Zlatko Dalic, que dejó en el banquillo a Ivan Rakitic, al que recurrió en el intermedio, estuvo acompañado del tanto que le puso pronto en ventaja. A los nueve minutos, una acción de ataque croata, que se hizo con el balón desde el principio, propició una cesión de Bruno Petkovic a Nikola Vlasic. El centrocampista del CSKA Moscú, en el corazón del área, disparó raso, junto al palo de la meta de Wayne Hennessey.



Gales se distanció de la fase final de la Eurocopa con el marcador en contra. Puso empeño el cuadro de Ryan Giggs, que evidenció falta de calidad en su once, encomendado solo a la determinación de Gareth Bale. No aprovechó las dudas de su rival Croacia. Cedió el balón a Gales. Pecó de conformismo el conjunto liderado por Luka Modric, que apenas puso a prueba al portero local.



Bale salva a Gales de la derrota contra Croacia por Eliminatorias a la Euro. (Twitter)

El empuje galés le condujo al empate al borde de enfilar el descanso. Ben Davies encontró bien situado a Gareth Bale. El jugador del Real Madrid se hizo un espacio entre la defensa balcánica y cruzó un disparo fuera del alcance de Dominik Kivakovic. La salida al campo de Ivan Rakitic no mejoró el aspecto de Croacia. Tuvo más el control, eso sí. Pero careció de profundidad.



Gales había perdido peso en la zona ancha con la retirada del césped de Ethan Ampadu, que salió malparado de un fuerte choque con Bruno Petkovic. Croacia centró su esfuerzo en el tramo final a contener el empuje local. Los últimos minutos lo hizo sin Modric, sustituido, por lesión, después de hacer una falta a un jugador galés que encaraba su área. Pero el equipo de Giggs no pudo recurrir a Bale, dañado en la pierna izquierda y sin posibilidad de cambio.



El punto acerca a Croacia a la fase final de la Eurocopa. El conjunto de Dalicrecibe a Eslovaquia en noviembre en su último encuentro de la fase de clasificación. Ahí puede certificar una clasificación que pretende también Gales, casi sin margen de error. El plantel de Ryan Giggs, con un partido menos, tiene que ganar en Azerbaiyán y a Hungría en Cardiff.

