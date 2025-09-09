Portugal no esperaba una oposición tan marcada por parte de Hungría en los primeros minutos, por lo que el gol de Barnabás Varga fue una sorpresa para propios y extraños (21′). Con el seleccionado húngaro arriba en el marcador, el vigente campeón de la UEFA Nations League salió con todo en busca del empate y empezó a encadenar acciones ofensivas con Cristiano Ronaldo como referencia de ataque. Así pues, tras un intento de remate de João Cancelo, Bernardo Silva apareció en el área, controló el esférico y sacó un derechazo imposible de atajar (36′). Aunque los dirigidos por Marco Rossi reclamaban posición adelantada, el futbolista del Manchester City estaba habilitado y su tanto contó en el marcador. 1-1 y los de ‘CR7’ van por la remontada en este encuentro válido por la fecha 2 de las Eliminatorias Europeas para el Mundial del 2026.