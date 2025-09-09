Gol de Bernardo Silva para el 1-1 de Portugal vs. Hungría. (Video: ESPN)
no esperaba una oposición tan marcada por parte de en los primeros minutos, por lo que el gol de Barnabás Varga fue una sorpresa para propios y extraños (21′). Con el seleccionado húngaro arriba en el marcador, el vigente campeón de la salió con todo en busca del empate y empezó a encadenar acciones ofensivas con Cristiano Ronaldo como referencia de ataque. Así pues, tras un intento de remate de João Cancelo, apareció en el área, controló el esférico y sacó un derechazo imposible de atajar (36′). Aunque los dirigidos por Marco Rossi reclamaban posición adelantada, el futbolista del Manchester City estaba habilitado y su tanto contó en el marcador. 1-1 y los de ‘CR7’ van por la remontada en este encuentro válido por la fecha 2 de las Eliminatorias Europeas para el Mundial del 2026.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

