Desde el Camping World Stadium (Orlando, Estados Unidos), vs. juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por . ¿Dónde pasan el partido? Para Colombia, este enfrentamiento estará disponible en GOL Caracol TV, además del acceso de pago en Caracol Play. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿A qué hora comenzará este encuentro? El choque se disputará este jueves 26 de marzo desde las 18:30 horas, según el horario en suelo colombiano (lo mismo en Perú y Ecuador).

Este jueves Colombia vs. Croacia en Estados Unidos. (Video: FCF)
Este jueves Colombia vs. Croacia en Estados Unidos. (Video: FCF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS