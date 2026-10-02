transmitirá el choque entre EN VIVO y EN DIRECTO, disponible en diversas cableoperadoras. Recuerda que este evento está programado para este viernes 2 de octubre en el , a partir de las 7:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de GOL Caracol TV, podrás seguir la televisación de Canal RCN en todo el territorio colombiano. No recomendamos Fútbol Libre TV.

Colombia vs. Paraguay. (Video: Selección de Colombia)
Colombia vs. Paraguay. (Video: Selección de Colombia)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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