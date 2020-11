Definitivamente es su Eliminatoria. Cuando ‘La Roja’ lo necesitaba para este fecha doble, apareció el ‘Rey’ para erigirse como la figura de su Selección. A los 15 minutos del Chile vs. Venezuela, cuando la ‘Vinotinto’ sorprendía en el partido, Arturo Vidal decretó la igualdad (1-1) del partido por la jornada 4 de las Eliminatorias Qatar 2022. Buen gol.

Luego de un ataque por la banda derecha, el volante del Inter del Milán aprovechó un rebote en el área de Wuilker Fariñez para definir y poner el empate de su Selección en el cierre de las Eliminatorias.

Arturo Vidal marcó su tercer gol en la presente Eliminatorias y su décimo quinto gol en el presente torneo dentro de su historia. Vidal sí que es un jugador de Selección, y vaya que Reinaldo Rueda sonríe con él.

La previa del Chile vs. Venezuela

Este encuentro podría marcar el primer triunfo de la escuadra venezolana, la misma que llega a este compromiso tras caer contra Colombia (3-0), Paraguay (1-0) y Brasil (1-0).

‘La Roja’, por su parte, llega tras una derrota (2-1) ante Uruguay, un empate (2-1) frente a Colombia y una victoria (2-0) sobre Perú.

Reinaldo Rueda no se siente como favorito para el Chile vs. Venezuela. El estratega colombiano de ‘La Roja’ tomará sus precauciones para no sufrir con un equipo que considera viene haciendo bien las cosas, a pesar que de que los resultados no se le vienen dando.





TE PUEDE INTERESAR