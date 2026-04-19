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¡El primero de la noche! Gol de Cristiano Ronaldo para anotar el 1-0 del Al Nassr ante el equipo de Renato Tapia
Cristiano Ronaldo volvió a hacerse presente en el marcador en la victoria momentánea de Al Nassr frente a Al Wasl por la Copa AFC, equipo donde milita Renato Tapia. El delantero portugués anotó el primer gol del partido tras una gran asistencia de Al-Boushal, reafirmando su importancia en el ataque del conjunto saudí. El ‘Bicho’ apareció en el momento preciso para anotar el gol de la ventaja y encaminar el resultado. El tanto fue celebrado por los hinchas y volvió a demostrar la vigencia del cinco veces ganador del Balón de Oro, quien continúa siendo determinante en cada partido que disputa con el Al Nassr.
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.