Cristiano Ronaldo anotó su gol 969 en la victoria del Al Nassr. (Video: ESPN)
Cristiano Ronaldo anotó su gol 969 en la victoria del Al Nassr. (Video: ESPN)

volvió a hacerse presente en el marcador en la victoria momentánea de frente a Al Wasl por la Copa AFC, equipo donde milita . El delantero portugués anotó el primer gol del partido tras una gran asistencia de Al-Boushal, reafirmando su importancia en el ataque del conjunto saudí. El ‘Bicho’ apareció en el momento preciso para anotar el gol de la ventaja y encaminar el resultado. El tanto fue celebrado por los hinchas y volvió a demostrar la vigencia del cinco veces ganador del Balón de Oro, quien continúa siendo determinante en cada partido que disputa con el Al Nassr.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS