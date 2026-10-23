Mientras que Cristiano Ronaldo resuelve sus líos con la Federación Portuguesa de Fútbol y reconstruye su relación con la hinchada lusa, en las últimas semanas viene enfocado en una sola cosa: seguir rindiendo en el Al Nassr y no dejar de sumar goles para cada vez acercarse más a su objetivo de llegar a las 1000 anotaciones. Así pues, este viernes alcanzó la cifra de 982 tantos en su carrera profesional, luego de firmar el 2-0 parcial sobre el Al Faisaly, en el compromiso correspondiente a la jornada 11 de la Liga de Arabia Saudita 2027-28. Después de un perfecto centro de su compatriota João Félix, el ‘Bicho’ se elevó en el área y mandó un inatajable testarazo para aumentar la cuenta a favor de su equipo. A este ritmo, es más que seguro que el nacido en Lisboa llegará a los 1000 goles en el 2027; ya solo le faltan 18.
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