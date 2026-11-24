Cristiano Ronaldo volvió a hacerse presente en el marcador con el Al Nassr y abrió la cuenta frente al Al Sadd por la quinta jornada de la fase de liga de la Conferencia Oeste de la Champions League de Asia. El delantero portugués convirtió desde el punto de penal a los 13 minutos del primer tiempo, luego de que el árbitro sancionara una falta de Mohammed Camara sobre él dentro del área. El propio atacante tomó la responsabilidad de ejecutar la pena máxima y no perdonó: sacó un potente remate hacia el ángulo superior derecho del arco defendido por Meshaal Barsham, quien no pudo evitar que el balón terminara en el fondo de la red. De esta manera, el ‘Bicho’ adelantó al conjunto saudí y alcanzó los 987 goles en su carrera profesional, acercándose un paso más a la histórica cifra de los mil tantos.
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