¡‘Fierrazo’ infernal! Golazo de Cristiano Ronaldo para el 1-0 del Al-Nassr vs. Al-Wahda
Mientras se reanuda la Liga de Arabia Saudita, Al-Nassr y Al-Wahda decidieron tener un partido amistoso para no perder ritmo de competencia. Para un futbolistas tan competitivo como Cristiano Ronaldo, no existen partidos amistosos ni de exhibición, algo que quedó comprobado con el golazo que marcó a los 12′: el portugués pisó el área como solo él sabe hacerlo, capturó un centro desde la derecha y sacó un ‘fierrazo’ de su pie para vencer al portero Mohamed Hasan Alshamsi. ¡La calidad no tiene fecha de caducidad! Ojo, hay que tomar en cuenta que este tanto no es considerado dentro del conteo de ‘CR7’ para llegar a los 1000 goles, ya que se trata de un amistoso entre clubes. Así pues, el ‘Bicho’ sigue teniendo 954 en sus registros.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.