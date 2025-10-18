Golazo de Cristiano Ronaldo que puso el 2-1 del Al Nassr vs Al Fateh. (Video: GoalsXtra)
Golazo de Cristiano Ronaldo que puso el 2-1 del Al Nassr vs Al Fateh. (Video: GoalsXtra)

Pone de nuevo en competencia a su equipo. El Al Nassr que inició ganando el partido frente al con el gol de Joao Félix, se vio por un momento frenado tras al empate de la visita. Sin embargo, tras la conversación del entretiempo, el equipo de Najd pudo ponerse rápidamente adelante con la aparición del siempre héroe, , que esta vez desde fuera del área terminó regalando a todos un golazo de otra galaxia, con un disparo que no pudo ser frenado por ninguno de sus rivales. Es así que el ‘bicho’ marcó su gol 949 en carrera y el 800 a nivel de clubes.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS