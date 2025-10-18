Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡La clavó en el ángulo! Gol de Cristiano Ronaldo para el 2-1 del Al Nassr vs Al Fateh
Ampliando su récord a 949, el ‘bicho’ amplió la ventaja en el inicio del segundo tiempo del partido por la Liga de Arabia Saudita. Desde fuera del área, sacó un disparo inatajable por el portero rival.
Golazo de Cristiano Ronaldo que puso el 2-1 del Al Nassr vs Al Fateh. (Video: GoalsXtra)
Pone de nuevo en competencia a su equipo. El Al Nassr que inició ganando el partido frente al Al Fateh con el gol de Joao Félix, se vio por un momento frenado tras al empate de la visita. Sin embargo, tras la conversación del entretiempo, el equipo de Najd pudo ponerse rápidamente adelante con la aparición del siempre héroe, Cristiano Ronaldo, que esta vez desde fuera del área terminó regalando a todos un golazo de otra galaxia, con un disparo que no pudo ser frenado por ninguno de sus rivales. Es así que el ‘bicho’ marcó su gol 949 en carrera y el 800 a nivel de clubes.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.