¡Qué hizo Cristiano Ronaldo! Falló uno de los goles más fáciles de su carrera con Al-Nassr. (Video: SNB)
¡Qué hizo Cristiano Ronaldo! Falló uno de los goles más fáciles de su carrera con Al-Nassr. (Video: SNB)

tuvo una inmejorable oportunidad para marcar el primer gol del ante el NEOM SC por la . El delantero portugués quedó en una posición favorable frente al arco rival, pero no logró concretar la ocasión y desperdició una clara chance de adelantar a su equipo en el marcador.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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