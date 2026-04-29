Gol de Cristiano Ronaldo para Al Nassr (Video: NHC)
Gol de Cristiano Ronaldo para Al Nassr (Video: NHC)

Complicidad portuguesa en el gol de : tiro de esquina ejecutado por João Félix, que buscó la cabeza de , quien cruzó el balón a la derecha del arquero y anotó el primer gol en la victoria ante Al Ahli, que había sido bicampeón de la Champions League de Asia este fin de semana. Con este resultado, el equipo del ‘comandante’ se ubica en la primera posición de la Liga Profesional Saudí con 79 unidades.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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