Gol de Cristiano Ronaldo para poner el 1-0 del Al Nassr vs. Abha. (Video: SCC)
Gol de Cristiano Ronaldo para poner el 1-0 del Al Nassr vs. Abha. (Video: SCC)

es un animal competitivo y a sus 41 años continúa empujando partido a partido para cumplir con su objetivo de llegar a los 1000 goles en su carrera. Este miércoles frente al , el delantero portugués anotó el 1-0 del con un certero cabezazo dentro del área, abriendo la cuenta a los 22′. Además de darle la ventaja a los suyos, el ‘Bicho’ llegó a las 979 anotaciones y cada vez está más cerca de alcanzar la meta que trazada. Este es su tercer tanto en la presente temporada, donde no solo buscará agrandar su leyenda como goleador, sino también levantar un nuevo título con su equipo, esta vez con Ange Postecoglu en el banquillo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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