Gol de Cristiano Ronaldo para el 1-0 del Al Nassr vs. Al-Fateh. (Video: SPL / Foto: Getty Images)

¡Volvió el ‘Bicho’! En su regreso a los terrenos de juego, Cristiano Ronaldo marcó el 1-0 del Al-Nassr vs. Al-Fateh y cada vez se acerca al millar de goles en su carrera.

Noticia en desarrollo...

