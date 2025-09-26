Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Los 946 de ‘CR7’! Gol de Cristiano Ronaldo con Al Nassr y cada vez más cerca de los 1000
Cristiano Ronaldo sigue hambriento de goles y no va a parar hasta llegar a los 1000, su principal objetivo en lo que resta de su carrera, además de por fin ganar un título con Al Nassr. Así pues, este viernes 26 de septiembre, en el compromiso correspondiente a la fecha 4 de la Superliga de Arabia Saudita, el delantero portugués rubricó el 2-0 sobre el Al Ittihad, luego de capturar un buen centro de Sadio Mané a los 36′. La lectura de juego del ‘Bicho’ fue perfecta, porque siguió el desborde del senegalés hasta ingresar al corazón del área y conectar su testerazo. Con esta anotación, el ariete luso alcanzó los 946 y quedo a 54 de los 1000.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.