Gol de Cristiano Ronaldo para el 2-0 del Al Nassr sobre Al Ittihad. (Video: X / Foto: Getty Images)

sigue hambriento de goles y no va a parar hasta llegar a los 1000, su principal objetivo en lo que resta de su carrera, además de por fin ganar un título con . Así pues, este viernes 26 de septiembre, en el compromiso correspondiente a la fecha 4 de la Superliga de Arabia Saudita, el delantero portugués rubricó el 2-0 sobre el , luego de capturar un buen centro de Sadio Mané a los 36′. La lectura de juego del ‘Bicho’ fue perfecta, porque siguió el desborde del senegalés hasta ingresar al corazón del área y conectar su testerazo. Con esta anotación, el ariete luso alcanzó los 946 y quedo a 54 de los 1000.

