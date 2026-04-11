Gol de Cristiano Ronaldo para el 1-0 del Al Nassr vs. Al Okhdood. (Video: SSC)
Gol de Cristiano Ronaldo para el 1-0 del Al Nassr vs. Al Okhdood. (Video: SSC)

Una vez más apareció , esta vez para adelantar a ante Al Okhdood. La jugada se inició desde el mediocampo, con el balón llegando a Kingsley Coman, quien tocó rápidamente para Nawaf Al-Boushal. El lateral vio el desmarque del portugués y le envió un gran pase al área. Ronaldo controló, dejó atrás a dos defensores y definió con categoría para marcar el 1-0 a favor del líder de la Liga Profesional Saudí.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS