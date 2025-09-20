Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Los 944 del ‘Bicho’! Golazo de Cristiano Ronaldo para el 3-0 del Al Nassr vs. Al Riyadh
El hambre de Cristiano Ronaldo no tiene límites y semana a semana continúa estirando su registro goleador, buscando convertirse en el primer futbolista en marcar 1000 anotaciones oficiales. Este sábado, en el compromiso entre Al Nassr y Al Riyadh, el delantero portugués dio un paso más en la lucha por alcanzar su objetivo, al anotar el 3-0 parcial con una perfecta definición dentro del área. Corría el minuto 33 cuando tras un pase medido de João Félix, el ‘Bicho’ recibió perfilado, se adelantó a su marcador y sacó un derechazo seco para vencer la portería protegida por Milan Borjan. ¡Definición de crack! ¿Cuánto más tardará el ‘Comandante’ en llegar al millar de goles? A este ritmo, cada vez falta menos.
Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.