Gol de Cristiano Ronaldo para el 3-0 del Al Nassr vs. Al Riyadh. (Video: SSC / Foto: Getty Images)
Gol de Cristiano Ronaldo para el 3-0 del Al Nassr vs. Al Riyadh. (Video: SSC / Foto: Getty Images)

El hambre de no tiene límites y semana a semana continúa estirando su registro goleador, buscando convertirse en el primer futbolista en marcar 1000 anotaciones oficiales. Este sábado, en el compromiso entre y , el delantero portugués dio un paso más en la lucha por alcanzar su objetivo, al anotar el 3-0 parcial con una perfecta definición dentro del área. Corría el minuto 33 cuando tras un pase medido de João Félix, el ‘Bicho’ recibió perfilado, se adelantó a su marcador y sacó un derechazo seco para vencer la portería protegida por Milan Borjan. ¡Definición de crack! ¿Cuánto más tardará el ‘Comandante’ en llegar al millar de goles? A este ritmo, cada vez falta menos.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

TAGS RELACIONADOS