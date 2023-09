El 4 de junio pasado, Karim Benzema decidió abandonar el Real Madrid y marcharse a Arabia Saudí, dejando al conjunto blanco sin un ‘9′ titular, por dorsal y rol en la plantilla, que no ha subsanado en un mercado de fichajes en el que el nombre de Kylian Mbappé volvió a revolotear en el ambiente madridista y que el club presidido por Florentino Pérez cerró este viernes 1 de septiembre con enfado y decepción. El de Bondy sonó por tercer año consecutivo, más aun desde la carta filtrada del francés de que no iba a ejercer la renovación de un año, de 2024 a 2025, a la par que el presidente del París Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, aseguraba que no iba a salir gratis del club.

Sin embargo, el Real Madrid vio de lejos toda la historia. Hizo sus deberes “pronto”, como dijo Carlo Ancelotti en su última rueda de prensa en la que se mostró confiado en que tiene “una plantilla para luchar por todo en todas las competiciones” y ni la lesión por mes y medio de Vinícius Junior hizo saltar las alarmas en el club.

Si bien entre los altos mandos del Real Madrid no han hecho mayores aspavientos, existe decepción con Mbappé. Al menos eso es lo que asegura el sitio partidario Defensa Central, que agrega que desde el Bernabéu esperaban algún gesto de Kylian en las últimas horas del mercado de fichajes de verano.

Según la citada fuente, el presidente del Madrid esperaba un pronunciamiento público del de Bondy. Para activar las negociaciones, en concreto, quería que Mbappé gritara a los cuatro vientos su intención de dejar el PSG para recalar este verano en el fútbol español.

"El Real Madrid tiene un enfado monumental con Mbappé. Ya no se fiaban del jugador después de todo lo que sucedió el año pasado, pero estaban dispuestos a perdonarlo si hubiera tenido ese guiño público para activar su fichaje", explica este sábado Defensa Central.





Kylian Mbappé juega en el PSG desde agosto de 2017. (@k.mbappe)





Fichaje fallido, como en 2022





Real Madrid estuvo a un paso de hacerse con los servicios de Mbappé en mayo del año pasado. Tras meses de negociaciones, el presidente Florentino Pérez, aparentemente, convenció de palabra al delantero francés de jugar en el Santiago Bernabéu y solo faltaba poner la firma.

Sin embargo, de buenas a primeras, el prodigio de Bondy dejó de contestar las llamadas que le llegaban desde el paseo de la Castellana y a los días apareció en el Parque de los Príncipes, junto a Nasser Al-Khelaifi, para anunciar al mundo entero su renovación con el Paris Saint-Germain hasta el 30 de junio de 2024.





