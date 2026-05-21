Gol de Cristiano Ronaldo para ganar su primer título en Arabia Saudita. (Video: SSC / Foto: Getty Images)
Gol de Cristiano Ronaldo para ganar su primer título en Arabia Saudita. (Video: SSC / Foto: Getty Images)

¡Nadie puede creer el tremendo golazo que acaba de hacer Cristiano Ronaldo! Sablazo infernal para ganar su primer título con Al Nassr en la Liga de Arabia Saudita.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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