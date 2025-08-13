El Cuti Romero marcó el 2-0 del Tottenham vs PSG por la Supercopa de Europa. (Video: ESPN)
El Cuti Romero marcó el 2-0 del Tottenham vs PSG por la Supercopa de Europa. (Video: ESPN)

En medio de una semana polémica para el de Luis Enrique, otro golpe más llega en la Supercopa de Europa, con un que no arrancó como favorito pero que supo imponer un orden y una contundencia en los metros finales, aprovechando la pelota parada. Tal como lo había hecho , con la primera oportunidad que tuvo, en esta ocasión fue un centro al área que le calzó perfecto a Cristian Romero para ampliar la diferencia en el marcador. Si bien, fue el ‘Cuti’ el principal protagonista, también tuvo complicidad con el actual portero del cuadro parisino, Lucas Chevalier, quien metió los guantes para intentar rechazar pero le dio mayor acceso al balón a sus redes. Lo que ha generado polémica, por la reciente salida de Gianluigi Donnarumma, por un despido del estratega español.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS