El PSG está pasando muchos apuros para plasmar su juego en el campo y Tottenham está ejecutando muy bien su plan para contrarrestar las virtudes de su rival, motivo por el cual se mostró más sólido en lo que va de esta definición de la Supercopa de Europa. Así pues, los parisinos empezaron a fallar en salida y sus hombres de ofensiva estuvieron lejos de conectar, lo que le dio más espacio a los ‘Spurs’ para atacar al espacio. Una de esas acciones terminó en un tiro libre a favor de los ingleses, el cual fue ejecutado por Guglielmo Vicario. El portero italiano envió el balón dentro del área rival y ahí sucedió todo lo que Thomas Frank se había imaginado en la previa: un perfecto pivoteo de Cristian Romero terminó en un intento de João Palhinha, quien si bien no marcó, propició la aparición de Micky van de Ven para decretar el 1-0 parcial en el Bluenergy Stadium. ¡Duro golpe para el conjunto de Luis Enrique! ¿Ya extrañan a Gianluigi Donnarumma?