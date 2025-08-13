Gol de Micky van de Ven para el 1-0 del Tottenham sobre el PSG. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)
El está pasando muchos apuros para plasmar su juego en el campo y está ejecutando muy bien su plan para contrarrestar las virtudes de su rival, motivo por el cual se mostró más sólido en lo que va de esta definición de la . Así pues, los parisinos empezaron a fallar en salida y sus hombres de ofensiva estuvieron lejos de conectar, lo que le dio más espacio a los ‘Spurs’ para atacar al espacio. Una de esas acciones terminó en un tiro libre a favor de los ingleses, el cual fue ejecutado por Guglielmo Vicario. El portero italiano envió el balón dentro del área rival y ahí sucedió todo lo que Thomas Frank se había imaginado en la previa: un perfecto pivoteo de Cristian Romero terminó en un intento de João Palhinha, quien si bien no marcó, propició la aparición de para decretar el 1-0 parcial en el Bluenergy Stadium. ¡Duro golpe para el conjunto de Luis Enrique! ¿Ya extrañan a Gianluigi Donnarumma?

