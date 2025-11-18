Bolivia está mostrando su peor cara en esta gira asiática por la fecha FIFA de noviembre, en medio de su preparación para el repechaje intercontinental que afrontará en marzo con la ilusión de clasificar al Mundial del 2026. Tras caer por 2-0 a manos de Corea del Sur, la ‘Verde’ sigue evidenciando sus problemas defensivos y eso se hizo muy notorio en el 1-0 parcial de Japón, este martes 18 en el Estadio Nacional de dicho país. A los cuatro minutos del primer tiempo, cuando el público recién estaba acomodándose en sus asientos, un error en salida provocó que Takefusa Kubo quede mano a mano por la banda derecha, aprovechando todo el espacio que tenía para enviar un centro bombeado al corazón del área altiplánica. El balón pasó por todos y en el otro extremo apareció Daichi Kamada sin marca, controlando de pecho y sacando un zurdazo letal para decretar la ventaja para los locales. Guillermo Viscarra, quien todo el tiempo estuvo siguiendo la acción desde su área, no tuvo reacción y le fue imposible evitar que su arco fuera vencido con tanta facilidad.