Después de su último triunfo por 4-1 sobre Corea del Sur, en la Selección de Uruguay se empezó a respirar un clima de optimismo pensando en el mediano y largo plazo, ahora con Diego Forlán como director técnico interino. Así pues, cerrando su agencia en esta fecha FIFA de octubre, la ‘Celeste’ inició con pie derecho su enfrentamiento con su similar de India, gracias al tanto de Darwin Núñez a los 11′ del primer tiempo. Luego de una infracción de Pramveer Singh sobre Federico Viñas dentro del área, el delantero del Diriyah de Arabia Saudita no perdonó desde el punto penal y anotó el 1-0 parcial con una perfecta definición, imposible de atajar para el portero Gurpreet Singh. Eso sí: el equipo charrúa tendrá que ajustar las tuercas de su bloque defensivo, pues el conjunto indio ha tenido importantes incursiones ofensivas luego de la apertura del marcador.
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