Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
¡Inalcanzable! El golazo de Kevin Serna en la victoria de Fluminense vs. Atlético Mineiro
¡Inalcanzable! El golazo de Kevin Serna en la victoria de Fluminense vs. Atlético Mineiro
Con un gran despliegue de velocidad, Kevin Serna fue parte de la goleada del ‘Tricolor’ en el Brasileirao. Esta anotación llegó en medio de su convocatoria a la Selección de Colombia para los próximos amistosos.
El gol de Kevin Serna en Fluminense vs. Atlético Mineiro. (Video: Premiere)
En una semana soñada, Kevin Serna reafirmó su buen momento a nivel futbolístico. El delantero fue convocado en la Selección de Colombia (para los amistosos ante México y Canadá), pero este fin de semana fue parte de la goleada de Fluminense vs. Atlético Mineiro (3-0). A los 58′, acompañó en un contragolpe y, producto de un gran despliegue de velocidad, quedó mano a mano con el portero rival para poner el segundo de la noche y celebrar de manera eufórica con sus compañeros. Serna fue titular en el duelo, ganándose la confianza de Luis Zubeldía, el nuevo DT de la institución.
Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.