El gol de Kevin Serna en Fluminense vs. Atlético Mineiro. (Video: Premiere)

En una semana soñada, reafirmó su buen momento a nivel futbolístico. El delantero fue (para los amistosos ante México y Canadá), pero este fin de semana fue parte de la goleada de vs. Atlético Mineiro (3-0). A los 58′, acompañó en un contragolpe y, producto de un gran despliegue de velocidad, quedó mano a mano con el portero rival para poner el segundo de la noche y celebrar de manera eufórica con sus compañeros. Serna fue titular en el duelo, ganándose la confianza de Luis Zubeldía, el nuevo DT de la institución.

