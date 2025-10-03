Néstor Lorenzo citó a 25 jugadores para la doble fecha FIFA de amistosos en octubre ante México y Canadá, con la novedad del llamado del exjugador de Alianza Lima.
Lista completa de convocados en Colombia
- Álvaro Angulo – C.F. Pumas México
- Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)
- Andrés Román – Atlético Nacional (COL)
- Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG)
- David Ospina – Atlético Nacional (COL)
- Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
- James Rodríguez – Club León (MEX)
- Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
- Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)
- Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)
- Johan Carbonero – Internacional SC (BRA)
- Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP)
- Juan Camilo Hernández – Real Betis (ESP)
- Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)
- Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)
- Kevin Castaño – River Plate (ARG)
- Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)
- Kevin Serna – Fluminense (BRA)
- Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER)
- Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)
- Rafael Santos Borré – Internacional SC (BRA)
- Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)
- Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)
- Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)
- Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)